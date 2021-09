Amtsgericht Husum : Besitz von 29 Gramm Kokain: Freiheitsstrafe auf Bewährung für 26-Jährigen Nordfriesen

Am Abend vom 16. Juli 2020 fand die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung Hanfsamen, mehrere Packungen Testosteron und 29 Gramm Kokain. Wem diese Menge an Drogen gehört, ist nicht bekannt. Ein Urteil fiel trotzdem.

Husum | Das Amtsgericht Husum hat einen 26-Jährigen verurteilt, er soll in Besitz von Betäubungsmittel in nicht geringer Menge gewesen sein. Der gelernte Garten- und Landschaftsbauer aus Nordfriesland wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und acht Monaten auf Bewährung verurteilt. Weiterlesen: Urteil verschoben: Was geschah wirklich bei der Schläge...

