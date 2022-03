Hilfe für die Ukraine : Ohne Zögern: Benefizkonzert in Breklum begeistert Zuschauer, Helfer und Künstler

Niemand hat gezögert, kostenlos aufzutreten und bis in die Nacht zu helfen: Das Benefizkonzert in Breklum zugunsten der Menschen in der Ukraine war ein voller Erfolg. Und brachte gute Nachrichten.

Breklum | Der Konzertsaal des Christian-Jensen-Kollegs in Breklum war am Donnerstagabend gut gefüllt. Über 180 Besucher kamen, um das Benefizkonzert zugunsten der Menschen in der Ukraine zu sehen und zu hören. Verschiedene Künstler waren aufgetreten, wie Kerstin Bogensee, Sarah Weiß, Synje Norland und Marius del Mestre, die sich allesamt bereit erklärt hatten, ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.