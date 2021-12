Weihnachtskorso in Schwabstedt : Beleuchtet und mit Liebe zum Detail: Oldtimer sorgen für Adventsstimmung

26 weihnachtlich geschmückte und beleuchtete Oldtimerfahrzeuge sorgten am Samstagabend in Schwabstedt mit einem Korso für festliche Stimmung.

Schwabstedt | Am Samstagabend zogen die „Oldtimerfreunde rund um den Glockenberg“ und der SV Ramstedt e.V. mit 26 weihnachtlich geschmückten und beleuchteten Traktoren und Oldtimerfahrzeugen von Schwadstedt nach Ramstedt. „Oldtimer-Vorsitzender“ Günter Jacobsen aus Mildstedt freute sich in seiner Ansprache vor dem Start, „dass es uns gelungen ist, in diesen schw...

