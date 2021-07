Kolumne Küstenschnack : Mit oder ohne Schlange: Es lebe das nordfriesische Corona-Testzentrum

Die einen freuen sich über die gewonnene Freiheit, die anderen fürchten die vierte Corona-Welle. Und am Montag fällt die Testpflicht im Restaurant.

Husum | An dieser Stelle mal ein Bekenntnis. Ich mag keine Corona-Selbsttests. Sich mit einem Stäbchen aus der Packung in der eigenen Nase oder im Mund rumzustochern, liegt mir nicht. Und am Ende fragt man sich dann noch, ob nicht vielleicht ein Anwenderfehler das erfreuliche negative Ergebnis begünstigt haben könnte. Weiterlesen: Höhere Inzidenzen in Däne...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.