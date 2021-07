Fahrradfahren in Nordfriesland : Erneute Steigerung zum Vorjahr: Fast 300.000 Kilometer beim Stadtradeln zurückgelegt

300.000 Kilometer mit dem Fahrrad sparen im Vergleich zum Auto rund 44 Tonnen CO2 ein. Beim diesjährigen Stadtradeln nahmen rund 2500 Nordfriesen aus verschiedenen Gemeinden und Städten teil.

Nordfriesland | Auch in diesem Jahr beteiligte sich der Kreis Nordfriesland wieder an der bundesweiten Kampagne „Stadtradeln". Vom 22. Mai bis zum 11. Juni traten fast 2.500 Teilnehmende ordentlich in die Pedale und legten dabei gut 100.000 Kilometer mehr als im Vorjahr zurück.

