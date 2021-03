Neuer Corona-Ausbruch in Husum : Bei zwei Kindern der Bürgerschule wurde die britische Mutation B. 1.1.7 nachgewiesen

170 Kinder und ihre Lehrer müssen in Quarantäne – alle Betroffenen werden Montag getestet.

Husum | Zwei Kinder, die die Bürgerschule in Husum besuchen, wurden aufgrund von Krankheitssymptomen auf das Coronavirus getestet. Die positiven Testergebnisse gingen am 13. März in unserem Gesundheitsamt ein. Bei beiden liegt die britische Mutation B. 1.1.7 vor. Weiterlesen: Corona-Zahlen von Sonnabend Eines der Kinder besucht die zweite und ein Kind die vier...

