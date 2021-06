Bei Husum : Sperrung nach schwerem Unfall auf der B5 ist aufgehoben

Früher als erwartet konnte die Unfallstelle auf der B5 zwischen Husum und Horstedt geräumt werden. Der Verkehr fließt wieder.

Husum | Nach dem schweren Unfall mit einem Tanklastzug und einem Pkw am Donnerstagmorgen kurz nach 7 Uhr musste die B5 zwischen Husum und Horstedt voll gesperrt werden. Ein Autofahrer unterwegs in Richtung Süden war mit seinem Pkw frontal gegen den Lkw geprallt. Weiterlesen: B5 bei Husum nach Unfall mit Tanklastzug voll gesperrt Der Aufprall war so star...

