Ausflug in Nordfriesland : Imposanter Garten mit berühmtem Haubarg: So entstand der Hochdorfer Garten in Tating

Der Hochdorfer Garten in Tating gilt als das bedeutendste Gartendenkmal in Nordfriesland – neben dem viel besuchten Husumer Schlossgarten und dem bekannten Künstlergarten der Noldes in Seebüll.

Tating | „Man muss kein Biologe oder Architekt ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.