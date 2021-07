Bauen in St. Peter-Ording : Hoffnung für Grundstückseigentümer im Ortsteil Bad: Bebauungsplan kurz vor Abschluss

Wer etwas an seinem Haus oder Grundstück verändern möchte, benötigt einen gültigen Bebauungsplan. Doch der liegt für das Filetstück von SPO im Ortsteil Bad seit Jahren auf Eis. Jetzt kommt Bewegung in die Sache.

St. Peter-Ording | Einen großen Schritt weiter ist die Gemeinde St. Peter-Ording, was den Bebauungsplan Nr. 1 betrifft. Er wurde jetzt vom Bauausschuss der Gemeindevertretung, die am Montag, 26. Juli, tagt, zur Genehmigung empfohlen. Seit neun Jahren ist der Plan in der Überarbeitung. Rückblick: B-Plan Nr. 1: Kein Ende in Sicht Rückblick: Planungssicherheit für da...

