Landwirtschaft in Nordfriesland : Zwingt neue Agrarpolitik Landwirte in die Knie? Thomas Hansen zum Vorhaben der Grünen-Minister

Das Bundesministerium für Umwelt hat die neuen Pläne für die Landwirtschaftspolitik vorgestellt. Was das für die Landwirte bedeutet, erklärt der Vorsitzende des Kreisbauernverbandes Thomas Hansen.

Nordfriesland | Es liegt noch Tau auf dem Feld am Freitagmorgen auf dem Betrieb von Thomas Hansen in Viöl. Der Geruch von Stall, Heu und Kühen sticht sofort in die Nase, die Sonne ist schon am Himmel. Für viele ist dies die Beschreibung eines idyllischen Morgen auf dem Land. Für den Vorsitzenden des Kreisbauernverbandes Husum-Eiderstedt Thomas Hansen ist es Alltag, d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.