Verkehr in Nordfriesland : Autofahrer müssen sich weiter gedulden: Bahnübergang Ohrstedt bleibt gesperrt

Wegen Bauarbeiten ist der Bahnübergang in Ohrstedt-Bahnhof seit September gesperrt. Wegen technischer Probleme an der Baustelle müssen Autofahrer voraussichtlich noch bis Ende November Umwege in Kauf nehmen.

Wester-Ohrstedt | Der Bahnübergang in Ohrstedt-Bahnhof (Wester-Ohrstedt) im Verlauf der Landesstraße 38 ist seit Anfang September für den Autoverkehr gesperrt, da die Deutsche Bahn AG den Übergang sowie eine Weiche erneuert. Die anliegenden Straßen Ohrstedt-Bahnhof-Nord (in Richtung Westen und Osten) und Ohrstedt-Bahnhof-Süd (in Richtung Westen und Osten) werden im Zug...

