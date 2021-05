Bauarbeiten in Nordfriesland : Vollsperrung der Adolf-Menge-Straße in Husum ab dem 17. Mai

Die Sperrung ist jedoch nur von kurzer Dauer. Eine Umleitung wird ausgeschildert sein.

Husum | Die Bauarbeiten im Osterende schreiten voran. Das teilte die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung mit. Gleichzeitig kündigt sie an, dass es im Zuge der Arbeiten zu einer Straßensperrung ab der nächsten Woche kommen wird. Weiterlesen: Zustand des Radwegs soll bald „optimal“ sein: So plant die Stadt die Baustelle im Osterende Vom 17. M...

