Polizeibericht Husum : Basecap-Gruppe mit Staffordshire Terrier schlägt Anwohner in Schobüll

Die Kriminalpolizei in Husum sucht Zeugen eines Überfalls in der Straße Lund im Husumer Ortsteil Schobüll. Am Montagabend wurde dort ein Hundehalter geschlagen.

Husum | Eine Gruppe Unbekannter hat einen 40-jährigen Hundehalter erst geschubst, dann auch noch geschlagen. Die Polizei sucht Zeugen, die das beobachtet haben. Die Tat soll sich am Montagabend (28. Juni) um 20.15 Uhr in der Straße Lund im Husumer Ortsteil Schobüll ereignet haben. Dort sei dem Mann eine Gruppe mitsamt großem Hund entgegengekommen sein. Dar...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.