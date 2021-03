Bäckerei in Viöl : Bäckermeister Jes-Christian Hansen im Interview: Jetzt kommt die leuchtende Zeit

Zu Ostern ist Eierlikörtorte gefragt, danach Maikringel, später Obsttörtchen und fruchtige Plunderteilchen - Frühjahrskonjunktur beim Bäcker.

Viöl | Von O bis O, also von Oktober bis Ostern, ist in der Bäckerei Hansen in Viöl die Zeit, in der Berliner wie geschnitten Brot laufen. Nun, wo die Saison langsam zu Ende geht und der Frühling Einzug hält, freut sich Bäckermeister Jes-Christian Hansen auf andere saisonale Herausforderungen. „Jetzt kommt die leuchtende Zeit“, sagt er mit Blick auf das Obst...

