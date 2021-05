Reparatur mit alten Holzteilen : Ein ganz neues Badesteg-Gefühl am Husumer Dockkoog

Vor zwei Wochen begann die Sanierung, jetzt ragt der beliebte Steg fast wie neu ins Meer am Husumer Dockkoog.

Husum | Das Wetter lädt zwar immer noch nicht zum Schwimmen ein und über Pfingsten soll es auch nicht wärmer werden. Aber immerhin ist der Badesteg am Dockkoog jetzt repariert – und damit ein unschöner Fleck in Husums beliebtestem Naherholungsgebiet beseitigt, der lange Zeit Touristen und Einheimische gestört hat. Weiterlesen: Der Steg am Dockkoog entsteht...

