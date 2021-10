Polizei sucht Geschädigten : B5: SUV fährt zu weit links - Unfall an der Abfahrt Koldenbüttel

Den Fahrer des SUV konnte die Polizei stellen - jetzt ist sie auf der Suche nach dem Fahrer des anderen Wagens.

Koldenbüttel | Am Freitag, 24. September, kam es gegen 13:40 Uhr auf der B5, an der Abzweigung nach Koldenbüttel, zu einem Verkehrsunfall, teilt die Polizei mit. Ein blauer Pkw fuhr in Richtung Süden. Der Fahrer wollte nach links in die Straße Norddeich Richtung Koldenbüttel abbiegen. Auf Höhe der Einmündung blieb der Wagen stehen und wartete. SUV fährt zu weit l...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.