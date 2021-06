Unwetter über Eiderstedt : Großeinsatz für Feuerwehr: Weite Teile von Garding überschwemmt, Friedrichstadt auch betroffen

Am Nachmittag tobte ein Gewitter über der Mitte Eiderstedts. Die B202 muss in Garding wegen Überschwemmungen gesperrt werden und bleibt es noch bis voraussichtlich 22 Uhr.

Garding/Friedrichstadt | Großalarm in Garding und Friedrichstadt: Am Nachmittag hatte sich über der Mitte Eiderstedts und im Raum Friedrichstadt ein Gewitter entladen, das für Starkregen sorgte. Innerhalb kürzester Zeit waren in Garding Süderstraße, Norderring, Nordergeestweg und Graureiherweg überschwemmt, der Straßenverlauf, Bürgersteige und Verkehrsinseln nicht mehr erkenn...

