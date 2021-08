Verkehr in Nordfriesland : B5-Umleitung dicht, weil Bahnübergang Friedrichstadt ab Sonntag gesperrt ist

Auf weitere Umwege dürfen sich Autofahrer ab Sonntagabend freuen: Dann ist der Bahnübergang in Friedrichstadt voll gesperrt. Über diesen läuft zurzeit auch die offizielle Umleitung für die B5-Teilsperrung bei Husum.

Friedrichstadt | Der Bahnübergang in Friedrichstadt ist nach Angaben der Stadt Friedrichstadt von Sonntag, 15. August, 18 Uhr, bis Dienstag, 17. August, 5 Uhr, voll gesperrt. Grund sind Instandsetzungsarbeiten, heißt es in der Mitteilung. Auch Fußgänger und Radfahrer können den Bahnübergang in dieser Zeit nur eingeschränkt überqueren. Gesperrte B5: Umleitung auch g...

