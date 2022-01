Bebauungsplan Nr. 15 genehmigt : Neues Wohngebiet mit 21 Grundstücken in Drelsdorf – Häuser sollen ortstypisch sein

Drelsdorf will sich vergrößern: Vom Ochsendrift aus soll ein neues Wohngebiet erschlossen werden. Für die Gebäudegestaltung gibt es sehr genaue Vorschriften.

Drelsdorf | Viele Bauwillige – auch junge Familien mit Kindern – stehen in der Gemeinde Drelsdorf in den Startlöchern. Nach dem Willen der Gemeindevertreter soll auf dem Areal westlich des Mittelwegs und südlich Ochsendrift ein allgemeines Wohngebiet mit 21 Grundstücken zwischen 750 und 900 Quadratmetern erschlossen werden. Einstimmig segneten sie in jüngster Sit...

