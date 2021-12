Heike und Volkert Flatterich : Große Sorgen um Baby Ava: Da nehmen Oma und Opa sofort Enkel Jonne bei sich auf

Ava kommt 2020 mit einer Fehlbildung der Speiseröhre zur Welt. Ihre Mutter Monique Hansen-Flatterich bleibt bei ihr in der Klinik und Oma und Opa kümmern sich sofort um den großen Bruder Jonne.

Schwesing | War das ein Drama in der Familie Hansen-Flatterich! Und wenn dann Großeltern von einem Moment auf den anderen bedingungslosen Einsatz zeigen, um in der großen Not zu helfen, dann sind auch sie „Besondere Menschen“. Was war passiert? Weiterlesen: Krankenpfleger Nicole Bamberg und Martin Walter über Corona-Ausbruch, Quarantäne und Erschöpfung Am 9...

