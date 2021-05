Schwesing : Autofahrerin gefährdet Verkehr auf B201: Polizei sucht Zeugen

In Schlangenlinien bewegte sich die Autofahrerin am Montag auf der B201. Entgegenkommende Autofahrer mussten ausweichen.

Schwesing | Am Montag, 3. Mai, gegen 14 Uhr, fuhr auf der B201 im Bereich Schwesing ein weißer Mercedes Kombi in Schlangenlinien, geriet mehrfach in den Gegenverkehr und beinahe in den Straßengraben. Laut Zeugenaussagen mussten entgegenkommende Autofahrer ausweichen. Der Wagen fuhr in Richtung Husum und konnte von der Polizei gestoppt werden. Die Frau am Lenkrad ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.