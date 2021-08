Unfall in der Eisenbahnstraße : Bredstedt: 76-Jährige Autofahrerin fährt in Schaufenster eines Supermarktes

Weil sie das Gaspedal mit der Bremse verwechselte: Auf einem Supermarkt-Parkplatz in Bredstedt rammt eine Autofahrerin das Heck eines weiteren Autofahrers und verletzt diesen leicht.

Bredstedt | Am Dienstagnachmittag (3.8.), um 13.21 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Autofahrer den Parkplatz eines Supermarktes in der Eisenbahnstraße in Bredstedt. Als er sich zum Einparken in eine Parklücke entschließt, wird dies von der hinter ihm fahrenden Autofahrerin erkannt. Anstatt zu bremsen, betätigte die 76-jährige Nordfriesin versehentlich das Gaspedal ihr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.