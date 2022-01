Unfall in der Südermarsch : Polizei sucht Zeugen: Autofahrer verursacht Unfall am Bahnübergang „Platenhörn“ und flüchtet

In der Südermarsch kam es am Montag zu einem unverschämten Vorfall. Ein Autofahrer verursachte einen Unfall und fuhr einfach weiter. Nun sucht die Polizei ihn und Zeugen.

Avatar_shz von Husumer Nachrichten

06. Januar 2022, 11:29 Uhr

Südermarsch | Am Montagabend, 3. Januar, kam es gegen 20.20 Uhr am Bahnübergang „Platenhörn“ in der Südermarsch zu einem Verkehrsunfall. Ein in Richtung Süden fahrendes Auto fuhr so weit links, dass es mit einem entgegenkommenden Volvo zusammenstieß. Dessen Seitenspiegel wurde beschädigt. Der Fahrer des Volvos hielt an, der andere Wagen fuhr jedoch weiter.

Lesen Sie dazu auch: Dramatischer Einsatz: Vor Westerhever werden neun Spaziergänger von der Sturmflut eingeschlossen

Die Polizei Husum bittet, den flüchtigen Fahrer oder Hinweisgeber, sich zu melden, unter: 04841 – 830 0