Verkehr in Nordfriesland : Auto kracht mit hohem Tempo in Schwesing in ein Haus – drei Schwerverletzte

Mit viel zu hoher Geschwindigkeit steuerte ein 18-Jähriger einen Mercedes nach Schwesing hinein und kam von der Straße ab – nach 80 Metern quer über eine Wiese endete die Fahrt an einer Hauswand.

Schwesing | Sehr schwerer Verkehrsunfall am Sonntagmorgen, 10. Oktober, um 7.10 Uhr in Schwesing: Ein mit drei jungen Leuten besetzter silberfarbener Mercedes der Oberklasse steuerte aus Richtung Wester-Ohrstedt kommend in den Ortseingang Schwesing hinein. Dabei hatte der 18-jährige Fahrer aus dem Kreis Rendsburg-Eckernförde nach ersten Feststellungen der Polizei...

