Kreis Nordfriesland : Auto kracht in Schwesinger Wohnhaus: Drei Menschen werden verletzt

Eine der Personen aus dem Unfallauto wurde mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik nach Kiel geflogen.

Schwesing | Ein lauter Knall hat am Sonntagmorgen die Bewohner eines Hauses in der Hauptstraße in Schwesing aus dem Schlaf gerissen. Kurz zuvor war auf der nahegelegenen B201 ein Auto von der Fahrbahn abgekommen – der mit drei jungen Insassen besetzte Mercedes verfehlte dabei einen Baum am Straßenrand nur knapp. Der Wagen fuhr über eine Grünfläche und landete ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.