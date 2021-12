Amerikanische Fast-Food-Kette : Auslieferung rein elektrisch: Domino's Pizza eröffnet Filiale in der Neustadt

Die amerikanische Pizzakette Domino's eröffnet am Freitag, 17. Dezember, ihre erste Filiale in Husum. Das trifft auch auf Skepsis.

Husum | Die amerikanische Pizzakette Domino's eröffnet am Freitag, 17. Dezember, in der Neustadt in Husum ihre erste Filiale. Das teilte das Franchise-Unternehmen am Donnerstag mit. „Geliefert wird mit sechs E-Bikes, 3 E-Rollern und 2 E-Autos“, heißt es in der Mitteilung. „Wegen der Corona-Pandemie werden aktuell alle Lieferungen und Abholungen kontaktlos dur...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.