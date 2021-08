Verkehr in Nordfriesland : Ausbau B5: Ab 23. August beginnen Bauarbeiten im Bereich Oldenswort

Die K40 (zwischen B5 und Harblek) wird ab 23. August für den Verkehr vollgesperrt. Damit ist die Abkürzung von Oldenswort zur B5 und Tönning dicht. Es ist die erste Maßnahme in diesem Bereich für den Ausbau der B5.

Oldenswort | Der Ausbau der B5 bei Oldenswort nimmt langsam Formen an. Von Montag, 23. August, wird die kleine K40 zwischen B5 und Einmündung in die L36 bei Harblek gesperrt. Der Landesbetrieb Straßenbau und Verkehr SH (LBV) beginnt dann mit dem Umbau der Einmündung der K40 auf die B5. Auch interessant: B5-Ausbau: Bauarbeiten in diesem Jahr Höhe Husum und bald ...

