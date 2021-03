Witzwort : Aus für wichtigen Radweg: Keine Einigung mit Landbesitzern

Aus dem Bau wird nichts, weil ein Landbesitzer neue Forderungen stellte und ein weiterer nicht mehr vekaufen will.

Witzwort | Die sprichwörtliche „Bombe“ platzte mitten in der Sitzung des Bauausschusses von Witzwort: Vor zahlreichen Zuhörern verkündete der Vorsitzende Holger Drosdowski (WGW) mit sehr gedämpfter Stimme wörtlich dies: „Die Trassenführung für den Fuß- und Fahrradweg am Süderohlfelder Weg – beschlossen am 8. Dezember – ist mit heutigem Stand nicht mehr umsetzbar...

