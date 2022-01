Stadtwerke Husum : Aus für Sondertarife: Neubürgerin Annika Jensen bleibt nur teure Grundversorgung

Das Chaos am Strommarkt zieht Kreise. 300 Kunden haben die Stadtwerke Husum bereits aufnehmen müssen, denen in Not geratene Versorger gekündigt haben. Und der Versorger hat alle Sondertarife bis auf weiteres gestoppt.

Husum | Annika Jensen (34) ist kürzlich nach Husum gezogen. Als Redakteurin von shz.de berichtet sie schon eine Weile über das Geschehen in der Kreisstadt. Wie alle Neubürger will sie sich einen Strom-Anbieter suchen, ruft im Internet den Tarifrechner der Stadtwerke Husum auf – und scheitert sofort. Jensen liest die Meldung: „Aufgrund weiter steigender und st...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.