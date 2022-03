Krieg in der Urkaine : Schnelle Hilfe für Flüchtlinge: Kreispolitik stimmt für zusätzliche Stellen für Ausländerbehörde

Eine Kita im NCC, Corona-Tests und zwei Stellen für die Administration vor Ort: Im Hauptausschuss ging es um die Aufnahme und die Unterbringung von Flüchtlingen und die Anforderungen, die das mit sich bringt für den Kreis.

Nordfriesland | Mit betretenen Gesichtern lauschten die Mitglieder des Hauptausschusses dem Bericht von Landrat Florian Lorenzen zum Thema Unterkünfte für Flüchtlinge in Nordfriesland. Eine erste Familie hatte bereits am Samstag eines der Zelte in der Notunterkunft in der Messe Husum bezogen, darunter auch ein Säugling. Lorenzen habe Gelegenheit gehabt, mit ihnen zu ...

