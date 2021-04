Feuer auf Nordstrand : Geräteschuppen abgebrannt

30 Feuerwehrleute bekämpften am Donnerstag den Brand in der Osterkoogstraße. Ein Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung.

Nordstrand | Am Donnerstagnachmittag gegen 16.30 Uhr wurden die Feuerwehren auf Nordstrand sowie in Hattstedt und Wobbenbüll alarmiert. Gemeldet worden war ein Brand in der Osterkoogstraße auf Nordstrand. Weiterlesen: Großeinsatz nach Chlorgasunfall in Hotel in SPO Aus der Feuerwehrzentrale Nordstrand eilten beide Löschfahrzeuge mit acht Einsatzkräften an den Bran...

