Geänderte Landesverordnung : Auf Demos ab 100 Leuten: Husumer Corona-Gegner müssen künftig Maske tragen

Dank Omikron steigen die Infektionszahlen auch in Nordfriesland schwindelerregend schnell. Ab nun müssen die Teilnehmer der Anti-Corona-Demonstrationen, sobald sie mehr als 100 sind, Maske tragen. Bei weniger Teilnehmern will der Kreis es nicht pauschal anordnen.

Husum | Anti-Corona-Demonstrationen, wie jene am Montag am Husumer Rathaus mit 120 Personen ohne Abstands- und Maskenpflicht, sind in Zukunft nicht mehr erlaubt. Laut neuer Landesverordnung dürfen bei Versammlungen außerhalb geschlossener Räume, anders als bei Freiluft-Veranstaltungen, wie Volksfeste, weiterhin zwar mehr als 100 Personen teilnehmen. Allerding...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.