Abgeordnete im Bundestag : Umwelt, Natur- und Verbraucherschutz: Astrid Damerow in Ausschüsse gewählt

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion wählte Astrid Damerow als Obfrau in den Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz.

Berlin | Die Bundestagsabgeordnete Astrid Damerow wird die CDU/CSU-Fraktion in den kommenden vier Jahren als Obfrau im Ausschuss für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz vertreten. Das teilte Damerow am Donnerstag mit. Die CDU/CSU-Politikerin wurde zudem als Mitglied in den Ausschuss für Ernährung und Landwirtschaft gewählt. Weiter...

