Arzt-Apotheker-Prozess : Urteil anerkannt: Husumer Apotheker muss jetzt ins Gefängnis

Überraschung im Arzt-Apotheker-Prozess: Pharmazeut muss ins Gefängnis – und fühlt sich an den Fall Uli Hoeneß erinnert.

Husum | „Verfahren eingestellt“ – diese Nachricht des Landgerichts Flensburg vom Vortag (12. April) klingt so, als ob der Husumer Apotheker nun ein freier Mann ist und unbelastet von Vorwürfen seinem Beruf und Privatleben nachgehen kann. Das ist nicht so. Der Pharmazeut muss für drei Jahre ins Gefängnis. Er wird in Kürze eine Ladung zum Haftantritt erhalten. ...

