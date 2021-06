Arbeitsmarkt Nordfriesland : Arbeitsagentur: 10,5 Prozent weniger Arbeitslose und weiter hohe Nachfrage

Agentur für Arbeit in Flensburg weist Belebung am Arbeitsmarkt Nordfriesland nach: 10,5 Prozent weniger Arbeitslose und weiter hohe Nachfrage nach Kräften.

Nordfriesland | Angesichts der Sorgen, die sich Verbände um die regionale Wirtschaft machen, spiegeln das die neuesten Arbeitsmarktzahlen kaum wider. So sank die Zahl der Arbeitslosen in Nordfriesland im Mai um 553, ein Rückgang um 10,5 Prozent. Und im Vergleich zum Mai 2020 ist ein Rückgang um 777 zu verzeichnen, was einem Minus von 14,1 Prozent entspricht. Folgl...

