Omikron-Welle in Nordfriesland : Apotheker dürfen gegen Corona impfen: Warum sie es doch noch nicht machen

Erste Apotheker bereiten sich vor, gegen Corona zu impfen. Doch die meisten lehnen es zurzeit ab. Manche wollen Ärzten nicht ins Handwerk pfuschen.

Nordfriesland | In Kürze dürfen auch Apotheker gegen Corona impfen, doch die halten sich laut einer Umfrage von shz.de in Husum und Umland noch betont zurück. Frank Jaschkowski, Geschäftsführender Apotheker der Apothekerkammer Schleswig-Holstein, weiß, dass rund 300 seiner 600 Berufskollegen im Land mitmachen wollen. Wir nehmen schon an Schulungen teil, um vorberei...

