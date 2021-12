Kentucky Fried Chicken : Darum haben die Brüder Andrisani die KFC-Filiale in Husum eine Woche früher eröffnet

Ab dem heutigen 3. Dezember erst wollten sie ihre Hähnchen-Spezialitäten anbieten. Aber die Geschäftsführer Antonio und Ido Andrisani haben ihre neue KFC-Filiale einfach eine Woche früher eröffnet.

Husum | Eigentlich sollte der heutige 3. Dezember ja der große Tag der Neueröffnung sein: „Aber unser Team war so fit, dass wir schon am vergangenen Sonnabend das große Schild mit der Datums-Ankündigung draußen weggenommen und die Türen geöffnet haben, um mal zu sehen, was passiert“, sagt Antonio Andrisani, der zusammen mit seinem Bruder Ido die neue Kentucky...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.