Tourismus in Nordfriesland : Bei nur sechs Grad Wassertemperatur – Anbaden für ganz Mutige in St. Peter-Ording

Es war dann doch ein wenig kühl beim Anbaden in SPO und daher war die Zahl derer, die sich in die Nordsee trauten, übersichtlich. Umso mehr schauten zu.

St. Peter-Ording | Das Anbaden am Ordinger Strand war wirklich nur etwas für ganz Hartgesottene. Die Nordsee lockte mit gerade mal sechs Grad Celsius, noch kälter fühlte sich der kräftige Nordwind an. Und so folgten in diesem Jahr lediglich knapp 20 unerschütterliche Wasser-Freaks dem Kommando von Viktoria Feist vom Beach-Motel, das das kultigen Event wieder organisiert...

