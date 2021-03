Corona in Nordfriesland : Corona an vier Grundschulen: Wer betroffen ist und wie es weitergeht - Eine Übersicht

Bis auf einen Fall ist klar: Bei allen Fällen handelt es sich um die britische Virusvariante. Weitere Tests laufen.

Nordfriesland | Am Freitag kamen die Corona-Meldungen Schlag auf Schlag: Neben der Bürgerschule Husum, bei der der Fall schon in der vorletzten Woche bekannt wurde, sind mittlerweile drei weitere Grundschulen betroffen. Darunter die Klaus-Groth-Grundschule in Husum sowie die Eider-Treene-Schule in Tönning und die Uthol-Schule in St. Peter-Ording. Laut Angaben des Kre...

