Corona in Nordfriesland : Zwei Klassen der Nordseeschule in St. Peter-Ording in Quarantäne

Am Donnerstag wurden zwei Klassen der Nordseeschule in Quarantäne geschickt.

St. Peter-Ording | Am Freitagmorgen teilt der Kreis Nordfriesland mit, dass zwei Schüler der Nordseeschule in St. Peter-Ording positiv auf Corona getestet wurden. Am Donnerstag wurden deshalb zwei Klassen – insgesamt 32 Schüler – sowie zwei Lehrer in Quarantäne gesandt. Das bestätigt auch Schulleiter Nils-Ole Hokamp auf der Internetseite der Schule. „Der Unterricht der ...

