Euro2020 in Husum : Italia: An der Kleikuhle hat Guiseppe de Luca wenig Zweifel am neuen Europameister

Für Guiseppe de Luca steht noch nicht fest, ob er einen Fernseher ins Restaurant La Dolce Vita stellen oder die Küche kalt werden lässt. Aber am neuen Europameister hat er keinen Zweifel.

Husum | Kann gut sein, dass es am Sonntag kurz vor 21 Uhr im La Dolce Vita an der Husumer Kleikuhle nur noch eine begrenzte Auswahl an Pizzen gibt, und die Küche sonst kalt wird. Vielleicht stellt Guiseppe de Luca (46) aber auch einen Fernseher ins Restaurant, so dass der Italiener gemeinsam mit seiner Familie, Mitarbeitern und Gästen für Italien fiebern kann...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.