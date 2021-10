Verkehr in Nordfriesland : Ampelbetrieb in Löwenstedt: L281 wird repariert

Wegen Schäden an der Fahrbahn wird die L281 in Löwenstedt in den nächsten Tagen repariert. Die Autofahrer müssen sich auf einen Ampelbetrieb einstellen.

Löwenstedt | Vom 29. Oktober bis 1. November wird in Löwenstedt die L281 repariert. Dann wird täglich zwischen 8 und 17 Uhr die beschädigte Fahrbahn instand gesetzt. Der zuständige Landesbetrieb für Straßenbau und Verkehr (LBV) betont ausdrücklich, dass es sich um Reparaturarbeiten einzelner Schadstellen und keine vollständige Sanierung handelt. Auch interessan...

