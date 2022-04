Alarm in St. Peter-Ording : Am Ostersonntag brennt ein Wohnhaus im Neubaugebiet in SPO

Großalarm in St. Peter-Ording: Gegen Mittag am Ostersonntag bricht in einem Wohnhaus in der Wittendüner Geest ein Feuer aus.

St. Peter-Ording | Zu einem Einsatz in der Wittendüner Geest, im Neugebiet im Süden von St. Peter-Ording, wurden am Ostersonntag gegen 12 Uhr die Feuerwehren St. Peter-Ording, Tating und Garding gerufen: Dort brannte ein Wohnhaus. Die Bewohner hatten das Haus noch unverletzt verlassen können. Feuer im Dachgeschoss Das Feuer war im Dachgeschoss ausgebrochen und hat...

