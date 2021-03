Lockerung für Oster-Tourismus? : Unternehmer in St. Peter-Ording im Corona-Lockdown: Das wünschen wir uns, Daniel Günther!

Öffnen oder lieber nicht? Am Montag entscheiden Bund und Länder, ob und wie Oster-Tourismus möglich sein wird.

St. Peter-Ording | Am Montag (22.) hat die Bundeskanzlerin einmal mehr die Länderchefs zum digitalen Corona-Gipfel geladen. Auch Daniel Günther wird dort seine Positionen zu weiteren Schritten in Richtung „coronakonforme Normalität“ in Schleswig-Holstein vertreten. Aber was konkret wünschen sich zum Beispiel die Unternehmen in St. Peter-Ording vom Ministerpräsidenten? ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.