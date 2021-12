Nordfriesland als Heimat : Alli Neumann im Interview: Die Sängerin über Politik, Transgender und polnische Puschen

Die Singer-Songwriterin Alli Neumann hat im September ihr erstes Studioalbum „Madonna Whore Komplex“ veröffentlicht. Mit uns spricht sie über Konzertabsagen, die neue Regierung und was sie an Nordfriesland so liebt.

Nordfriesland | Alli Neumann ist längst keine unbekannte Singer-Songwriterin mehr. Auf Instagram hat sie bereits über 56.000 Follower. Im September diesen Jahres erschien ihr erstes Studioalbum mit dem Titel „Madonna Whore Komplex“. Während der vergangenen zwei Jahre und dem Entstehungsprozesses des Albums hat sich viel geändert bei der Sängerin. Politische Meinungen...

