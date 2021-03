Corona in Nordfriesland : Alle Parteien im Kreistag unterstützen eine Modellregion Nordfriesland

Die Kreistags-Fraktionen haben überwiegend zustimmend auf den Vorschlag der Corona-Modellregion Nordfriesland reagiert.

Husum | Das Echo der Kreispolitik auf den Vorstoß von Wirtschaftsverbänden an der Westküste und Landrat Florian Lorenzen für eine touristische Corona-Öffnungs-Modellregion ist überwiegend positiv. Manche Kreistagsfraktionen formulieren in einer Umfrage von shz.de allerdings auch Fragen. Weiterlesen: Dithmarschen bewirbt sich und will am 19. April aufmachen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.