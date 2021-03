Husum Innenstadt : Alarm im Einkaufszentrum Theo: Glimmende Zigaretten lösen Feuerwehreinsatz aus

Das Einkaufszentrum Theo musste am Mittwochnachmittag für den Einsatz komplett geräumt werden.

Husum | Glimmende Zigaretten haben für einen Feuerwehreinsatz am Mittwochnachmittag im Einkaufszentrum Theo in Husum gesorgt. Kurz vor 15 Uhr ertönte der Feueralarm in der Innenstadt. Die Einsatzkräfte waren binnen weniger Minuten vor Ort und konnten früh Entwarnung geben. „Es waren im Hinterhof Zigaretten geraucht und allerdings nicht vollständig ausgedrückt...

