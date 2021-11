Hemme – Wesselburen : Großalarm für Rettungskräfte auch aus Nordfriesland: Pkw prallt in Schulbus

Der Fahrer des Pkw, der bei Hemme auf einen Schulbus geprallt war, wurde zusätzlich von hinten von vollen Cola-Kisten getroffen und eingeklemmt.

Hemme | Großalarm am Freitagmittag kurz vor 14 Uhr. Sirenen heulen gleich in mehreren Gemeinden im Raum Hemme (Dithmarschen): Auf der Landesstraße 156 bei Strübbel war ein Pkw frontal in einen Linienbus mit Schulkindern geprallt. Der Autofahrer wurde dabei in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Auch interessant: Mehr Corona-Hotspots und steigende Inzidenzen: Wie ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.