Corona am Mittwoch : Neue Klinik-Einweisung: Aktuelle Zahlen für Ämter in Nordfriesland und die Stadt Husum

Aktuell ist ein weiterer Nordfriese ins Krankenhaus gekommen. Die Inzidenz ist leicht auf 688,0 gesunken.

Nordfriesland | Im Kreis Nordfriesland wurden am Mittwoch 152 neue Infektionen mit dem Corona-Virus gemeldet. Damit ist bei 1706 Menschen im Kreisgebiet eine Corona-Infektion nachgewiesen. 2163 Personen befinden sich aktuell in Quarantäne. Insgesamt haben sich seit Beginn der Pandemie 7165 Personen infiziert. 5366 sind wieder genesen. Weiterlesen: Corona in Nordfr...

