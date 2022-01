Ideen für die Region : Aktivregion Eider-Treene-Sorge: Bürger können Projekte für die Zukunft vorschlagen

Eine neue EU-Förderperiode steht an, Gelegenheit also, in der Aktivregion Eider-Treene-Sorge, zu der das Amt Viöl gehört, neue Projekte umzusetzen. Vorschläge sollen in Online-Workshops mit den Bürgern erarbeitet werden.

Viöl | Ende letzten Jahres wurde in einem Beteiligungsworkshop der Grundstein für die neue Integrierte Entwicklungsstrategie gelegt. Die Aktivregion Eider-Treene-Sorge, zu der auch das Amt Viöl gehört, benötigt diese für die Jahre 2023 bis 2027, um EU-Mittel in Höhe von etwa 2,5 Millionen Euro für die Förderung von Projekten einzuwerben. Mehr zum Thema: B...

